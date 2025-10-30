 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 145,99
-0,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA : les stocks hebdomadaires de gaz naturel progressent plus que prévu
information fournie par AOF 30/10/2025 à 16:33

(AOF) - Au cours de la semaine passée, les stocks américains de gaz naturel ont progressé de 74 milliards de pieds cubes, contre une estimation à 71 milliards de pieds cubes et une hausse précédente de 87 milliards de pieds cubes. Les stocks étaient supérieurs de 29 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et de 171 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 711 milliards de pieds cubes. À 3 882 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique sur cinq ans.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée s'élève du village libanais de al-Jarmak après une frappe israélienne, le 30 octobre 2025 ( AFP / Rabih DAHER )
    Incursion israélienne dans le sud du Liban, un employé municipal tué
    information fournie par AFP 30.10.2025 17:21 

    L'armée israélienne a mené jeudi une incursion meurtrière dans un village frontalier du sud du Liban, tuant un employé municipal, un acte aussitôt condamné par le président libanais qui a appelé l'armée à s'opposer à toute nouvelle incursion. En vertu du cessez-le-feu ... Lire la suite

  • Un homme assis sur une partie du toit de sa maison, à Santiago de Cuba, le 29 octobre 2025 ( AFP / YAMIL LAGE )
    L'ouragan Melissa se dirige vers les Bermudes, au moins 20 morts à Haïti
    information fournie par AFP 30.10.2025 17:10 

    L'ouragan Mélissa, qui a fait au moins 20 morts en Haïti, dévasté des régions entières de la Jamaïque et inondé Cuba, doit toucher les Bermudes jeudi après une course de plusieurs jours dans les Caraïbes. "Melissa devrait toucher l'île (des Bermudes) plus tard ... Lire la suite

  • airbus groupe A220 air baltic (Crédit: / crédit photo airbus groupe)
    UBS relève son objectif de cours à 240 E sur Airbus
    information fournie par Zonebourse 30.10.2025 17:10 

    UBS maintient sa recommandation à l'achat sur Airbus mais relève son objectif de cours à 240 E (contre 220 E) après l'annonce des résultats du 3ème trimestre 2025. L'analyste estime que les marges sont de plus en plus confortables après le troisième trimestre. ... Lire la suite

  • Le navire de guerre américain USS Gravely, quitte le 30 octobre 2025 Trinité-et-Tobago où il était positionné depuis dimanche dans le cadre du déploiement militaire américain dans les Caraïbes pour une opération antidrogue ( AFP / MARTIN BERNETTI )
    Crise USA-Venezuela : le navire de guerre américain a quitté Trinité-et-Tobago
    information fournie par AFP 30.10.2025 17:09 

    Le navire de guerre américain USS Gravely, qui était à Trinité-et-Tobago depuis dimanche dans le cadre du déploiement militaire américain dans les Caraïbes pour une opération antidrogue, a quitté comme prévu jeudi ce petit archipel situé près du Venezuela, ont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank