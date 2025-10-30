USA : les stocks hebdomadaires de gaz naturel progressent plus que prévu

(AOF) - Au cours de la semaine passée, les stocks américains de gaz naturel ont progressé de 74 milliards de pieds cubes, contre une estimation à 71 milliards de pieds cubes et une hausse précédente de 87 milliards de pieds cubes. Les stocks étaient supérieurs de 29 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et de 171 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 711 milliards de pieds cubes. À 3 882 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique sur cinq ans.