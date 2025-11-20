 Aller au contenu principal
USA : les stocks hebdomadaires de gaz diminuent plus qu'escompté
information fournie par AOF 20/11/2025 à 17:11

(AOF) - La semaine dernière, les stocks américains de gaz naturel ont reculé de 14 milliards de pieds cubes, contre une prévision à -12 milliards de pieds cubes et une hausse précédente de 45 milliards de pieds cubes. Les stocks étaient inférieurs de 23 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et supérieurs de 146 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 800 milliards de pieds cubes. À 3 946 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

