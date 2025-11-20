USA : les stocks hebdomadaires de gaz diminuent plus qu'escompté

(AOF) - La semaine dernière, les stocks américains de gaz naturel ont reculé de 14 milliards de pieds cubes, contre une prévision à -12 milliards de pieds cubes et une hausse précédente de 45 milliards de pieds cubes. Les stocks étaient inférieurs de 23 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et supérieurs de 146 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 800 milliards de pieds cubes. À 3 946 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.
