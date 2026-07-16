USA : les stocks des entreprises conformes aux attentes en mai

Conformément aux attentes des économistes, les stocks des entreprises américaines ont augmenté de 0,3% en mai par rapport au mois précédent, d'après le Département du Commerce, après une hausse séquentielle de 0,6% en avril, révisée à partir d'une estimation initiale de 0,5%.

De leur côté, les ventes des entreprises ont grimpé de 2,1% en mai aux États-Unis, après une progression de 1,4% le mois précédent. Les ventes ayant ainsi augmenté bien plus rapidement que les stocks, le ratio stocks/ventes s'est replié, passant de 1,30 en avril à 1,28 en mai.