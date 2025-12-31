 Aller au contenu principal
USA: les stocks de pétrole brut se contractent de 1,9 million de barils
information fournie par Zonebourse 31/12/2025 à 16:34

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) indiquent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 422,9 millions de barils la semaine du 22 décembre, signalant une baisse de 1,9 million de barils par rapport à la semaine précédente.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont progressé de 5 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont augmenté de 5,8 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.

Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 94,7% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,5 millions de barils/jour.

