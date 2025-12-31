USA: les stocks de pétrole brut se contractent de 1,9 million de barils
information fournie par Zonebourse 31/12/2025 à 16:34
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont progressé de 5 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont augmenté de 5,8 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 94,7% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,5 millions de barils/jour.
A lire aussi
-
Un tribunal sud-coréen a émis vendredi un nouveau mandat d'arrêt à l'encontre de l'ancien président Yoon Suk Yeol, afin de prolonger la détention de l'ex-chef d'Etat qui avait brièvement imposé la loi martiale fin 2024. En novembre, les procureurs avaient inculpé ... Lire la suite
-
Yémen: les séparatistes font état de frappes saoudiennes meurtrières contre l'une de leurs positions
Les séparatistes du Yémen ont fait état vendredi de frappes saoudiennes meurtrières contre l'une de leurs positions dans la province d'Hadramout, peu après l'annonce du lancement d'une opération dans la région par des forces soutenues par Ryad. Les séparatistes ... Lire la suite
-
L'activité du secteur manufacturier en France a connu en décembre sa plus forte amélioration depuis trois ans et demi, tirée par un rebond de la demande à l'export, selon l'indice PMI publié vendredi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB). ... Lire la suite
-
Ce partenariat stratégique vise à intégrer une technologie de rupture au sein des cabines d'avions pour permettre des appels vocaux simultanés sans nuisances sonores. Safran Passenger Innovations (SPI) indique avoir conclu un accord d'exclusivité avec la jeune ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer