USA : les stocks de pétrole augmentent plus que prévu

(AOF) - Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole ont augmenté de 1,792 million de barils, contre des attentes à +1,5 million et un précédent à -0,607 million. De leur côté, les réserves d’essence ont progressé de 4,125 millions de barils, après une baisse de 1,081 million une semaine plus tôt. Enfin, les stocks de produits distillés ont connu une croissance de 0,578 million de barils, contre une baisse de 1,685 million d’unités auparavant.
