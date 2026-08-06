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USA : les stocks de grossistes sous les attentes en juin
information fournie par Zonebourse 06/08/2026 à 16:12
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Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes ont progressé de 0,2% au mois de juin contre une hausse de 0,3% en mai. Ils étaient attendus en hausse de 0,3%.

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