USA : les stocks de grossistes progressent comme prévu en octobre
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 16:24

Aux Etats-Unis, les ventes de grossistes du mois d'octobre se sont affaissés de 0,4%, après un léger repli de 0,2% en septembre. Au niveau de leurs stocks, ils ont augmenté de 0,2%, conformément aux attentes. En septembre, ils avaient progressé de 0,5%.

