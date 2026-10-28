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USA : les stocks de grossistes meilleurs qu'attendu en septembre
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 14:24

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Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes ont progressé de 0,6% au mois de septembre contre une hausse attendue de 0,5% et après une hausse similaire en août.

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