USA : les stocks de grossistes inférieurs aux attentes en juin

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes ont progressé de 0,3% au mois de juin contre une hausse attendue de 0,4% et après une hausse de 0,1% (révisée de 0,3%) en mai.
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