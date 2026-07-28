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USA : les stocks de grossistes inférieurs aux attentes en juin
information fournie par Zonebourse 28/07/2026 à 14:57
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Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes ont progressé de 0,3% au mois de juin contre une hausse attendue de 0,4% et après une hausse de 0,1% (révisée de 0,3%) en mai.

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