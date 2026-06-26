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USA : les stocks de grossistes en ligne avec le consensus
information fournie par Zonebourse 26/06/2026 à 14:41

Aux Etats-Unis, au mois de mai, les stocks des grossistes ont progressé de 0,3%, en ligne avec les prévisions après une hausse de 0,7% (révision de 0,6%) en avril.

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