USA-Les services et l'industrie au ralenti en février-PMI Markit

21 février (Reuters) - L'activité du secteur privé aux Etats-Unis s'est contractée en février, dans les services comme dans l'industrie, avec la montée des craintes liées à l'épidémie de coronavirus, montrent vendredi les premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit. L'indice PMI "flash" des services a reculé à 49,4, son plus bas niveau depuis octobre 2013, et traduit la première baisse d'activité depuis 2016 pour ce secteur qui représente les deux tiers environ de l'activité économique américaine. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 53 après 53,4 en janvier. La composante des nouveaux contrats de l'enquête des services est quant à elle tombée à 49,7, au plus bas depuis octobre 2009, après 52,5 le mois dernier. "La détérioration est en partie liée à l'épidémie de coronavirus, ce qui se manifeste par une dégradation de la demande dans des secteurs comme le tourisme et les voyages, ainsi que par une baisse des exportations et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement", a déclaré Chris Williamson, chef économiste d'IHS Markit. Dans le secteur manufacturier, le PMI "flash" ressort à 50,8, son plus bas niveau depuis août, après 51,9 en janvier et contre 51,5 attendu par le consensus Reuters. La composante des nouvelles commandes et celle de la production ont l'une comme l'autre reculé par rapport au mois dernier. (Dan Burns, version française Marc Angrand)

