USA : les revenus des ménages augmentent plus que prévu en septembre

(AOF) - Au mois de septembre, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,3%, comme prévu par les analystes, après une hausse de 0,5% en août. Dans le même temps, leurs revenus ont progressé de 0,4%, soit 0,1 point de plus que prévu.
