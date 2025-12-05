 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 124,83
+0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA : les revenus des ménages augmentent plus que prévu en septembre
information fournie par AOF 05/12/2025 à 16:08

(AOF) - Au mois de septembre, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,3%, comme prévu par les analystes, après une hausse de 0,5% en août. Dans le même temps, leurs revenus ont progressé de 0,4%, soit 0,1 point de plus que prévu.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank