USA : les promesses de ventes immobilières en repli de 0,4% en juillet

(AOF) - Les promesses de ventes de logements ont reculé de 0,4% en juillet en rythme mensuel aux Etats-Unis, en ligne avec le consensus. Elles avaient diminué de 0,8% en juin.
