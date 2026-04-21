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USA : les promesses de ventes de logements très nettement supérieures aux attentes
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 16:07

Au mois de mars, les promesses de ventes de logements ont bondi de 1,5% aux Etats-Unis, là où les analystes tablaient sur une hausse de seulement 0,1%. En parallèle, les chiffres du mois de février ont été révisés à la hausse de 1,8 à 2,5%.

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