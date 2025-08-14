 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA : les prix à la production dépassent les attentes en juillet
information fournie par AOF 14/08/2025 à 14:35

(AOF) - Aux États-Unis, les prix à la production ont progressé de 3,3% en juillet en rythme annuel alors qu’ils étaient attendus en hausse de 2,5%. Ils étaient en croissance de 2,4% en juin. En rythme mensuel, ils sont en hausse de 0,9%, contre 0,2% attendu et après avoir été stable en juin. En version core, les prix à la production sont en hausse de 0,9%, contre +0,2% attendu en rythme mensuel et en hausse de 3,7%, contre 2,9% attendus en rythme annuel.

    C’est que l’avant goût de ce qui va se passer dans quelques mois sur CPI suite à ‘l’introduction des droits de douane par l’ami Trump. Les taux ne vont pas baisser c’est maintenant une quasi certitude à moins que Trump n’abuse de son pouvoir en virant Powell, ce qui reste envisageable et encore plus catastrophique.

