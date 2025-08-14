USA : les prix à la production dépassent les attentes en juillet

(AOF) - Aux États-Unis, les prix à la production ont progressé de 3,3% en juillet en rythme annuel alors qu’ils étaient attendus en hausse de 2,5%. Ils étaient en croissance de 2,4% en juin. En rythme mensuel, ils sont en hausse de 0,9%, contre 0,2% attendu et après avoir été stable en juin. En version core, les prix à la production sont en hausse de 0,9%, contre +0,2% attendu en rythme mensuel et en hausse de 3,7%, contre 2,9% attendus en rythme annuel.