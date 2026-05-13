USA : les prix à la production d'avril très nettement supérieurs aux attentes
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 14:38
Enfin, en données core, hors produits alimentaires et énergétiques, cet indice a connu une hausse de 1% le mois dernier, contre une prévision à seulement 0,3%.
Selon le Bureau of Labor Statistics, pour les services de demande finale, la hausse a été de 1,2%, tandis que pour les biens de demande finale elle a été de 2% et près de 75% de cette augmentation a été due au bond de 7,8% des prix de l'énergie.
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