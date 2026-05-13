 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : les prix à la production d'avril très nettement supérieurs aux attentes
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 14:38

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production, un indicateur clé de l'inflation surveillé par la Fed, a augmenté nettement plus que prévu en avril. Attendu en hausse de 0,5%, il a finalement progressé de 1,4%, après 0,7% en mars, chiffre révisé à la hausse de 0,5%. Il s'agit de la progression la plus importante depuis mars 2022 ( 1,7%). En rythme annuel, la hausse est de 6%, loin des 4,9% espérés par les analystes, soit l'augmentation la plus importante depuis décembre 2022 ( 6,4%).

Enfin, en données core, hors produits alimentaires et énergétiques, cet indice a connu une hausse de 1% le mois dernier, contre une prévision à seulement 0,3%.

Selon le Bureau of Labor Statistics, pour les services de demande finale, la hausse a été de 1,2%, tandis que pour les biens de demande finale elle a été de 2% et près de 75% de cette augmentation a été due au bond de 7,8% des prix de l'énergie.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 982,59 +0,03%
SOITEC
155,25 +7,29%
Pétrole Brent
107,4 -0,27%
NOVACYT
0,695 -12,80%
HAFFNER ENERGY
0,1564 +15,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank