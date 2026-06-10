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USA-Les prix à la consommation ralentissent en mai
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 14:39

Les prix à la consommation aux États-Unis ont décéléré en mai, en ligne avec les attentes, montrent les données officielles publiées mercredi.

Ils s’établissent à +0,5% sur un mois, après une hausse de 0,6% en avril et alors que les économistes tablaient sur +0,5%.

Sur un an, l'inflation accélère à 4,2%, en ligne avec les attentes et après une hausse de 3,8% en avril.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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