USA-Les prix à la consommation ralentissent en mai

Les prix à la consommation aux États-Unis ont décéléré en mai, en ligne avec les attentes, montrent les données officielles publiées mercredi.

Ils s’établissent à +0,5% sur un mois, après une hausse de 0,6% en avril et alors que les économistes tablaient sur +0,5%.

Sur un an, l'inflation accélère à 4,2%, en ligne avec les attentes et après une hausse de 3,8% en avril.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)