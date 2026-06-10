La Bulgarie approuve l'achat de radars à longue portée auprès de Thales

Logo de Thalès à Brest

‌La Bulgarie, pays membre ​de l'Otan, a approuvé mercredi l'achat de sept radars auprès ​de l'entreprise française Thales afin ​de renforcer ses ⁠défenses aériennes et de respecter ‌ses engagements envers l'Alliance atlantique, rapportent les médias ​locaux.

Ces ‌radars sont capables de ⁠détecter des missiles à longue portée. La Bulgarie a ⁠alloué 195 ‌millions d'euros provenant du ⁠fonds d'investissement de ‌défense SAFE de l'Union ⁠européenne pour l'acquisition de ⁠ce dispositif ‌et d'équipements supplémentaires.

La Bulgarie, qui ​entend ‌respecter son engagement budgétaire envers l'Otan, a décidé ​de porter ses dépenses de défense ⁠à 5% de son produit intérieur brut (PIB).

(Reportage Alex Lefkowitz; Rédigé par Angeliki Koutantou ; Version française Matthieu Huchet, édité par ​Sophie Louet)