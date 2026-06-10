 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Bulgarie approuve l'achat de radars à longue portée auprès de Thales
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 15:50

Logo de Thalès à Brest

Logo de Thalès à Brest

‌La Bulgarie, pays membre ​de l'Otan, a approuvé mercredi l'achat de sept radars auprès ​de l'entreprise française Thales afin ​de renforcer ses ⁠défenses aériennes et de respecter ‌ses engagements envers l'Alliance atlantique, rapportent les médias ​locaux.

Ces ‌radars sont capables de ⁠détecter des missiles à longue portée. La Bulgarie a ⁠alloué 195 ‌millions d'euros provenant du ⁠fonds d'investissement de ‌défense SAFE de l'Union ⁠européenne pour l'acquisition de ⁠ce dispositif ‌et d'équipements supplémentaires.

La Bulgarie, qui ​entend ‌respecter son engagement budgétaire envers l'Otan, a décidé ​de porter ses dépenses de défense ⁠à 5% de son produit intérieur brut (PIB).

(Reportage Alex Lefkowitz; Rédigé par Angeliki Koutantou ; Version française Matthieu Huchet, édité par ​Sophie Louet)

Défense
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
124,6 -11,10%
CAC 40
8 182,02 -0,26%
Pétrole Brent
92,94 +0,65%
2CRSI
49,42 -1,85%
KALRAY
10 -10,71%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank