Guerre en Ukraine : Kiev frappe une usine d'armement dans le centre de la Russie avec des missiles de croisière FP-5 Flamingo

Kiev avait testé en août 2025 son propre missile Flamingo d'une portée revendiquée de 3.000 kilomètres.

Un missile de croisière Flamingo, en Ukraine, le 26 août 2025. ( ZN.UA / HANDOUT )

L'armée ukrainienne a frappé dans la nuit une usine d'armement russe dans le centre de la Russie à l'aide de missiles de croisière fabriqués dans le pays, a indiqué mercredi 10 juin le président Volodymyr Zelensky. L'Ukraine s'efforce de développer ses propres missiles pour compenser le manque de fourniture de ses alliés occidentaux.

"La nuit dernière, des FP-5 Flamingo ukrainiens ont frappé une usine militaire à Tcheboksary qui fournit à l'armée de l'occupant des composants pour des drones et des missiles ", a déclaré le président ukrainien.

Il a publié une vidéo montrant un missile se dirigeant vers sa cible et des panaches de fumée au-dessus d'un bâtiment. Tcheboksary est une ville russe située à quelque 1.000 km de la frontière , en Tchouvachie.

Kiev avait testé en août 2025 son propre missile Flamingo d'une portée revendiquée de 3.000 kilomètres. Son utilisation reste relativement rare.

Nombre croissant d'attaques en Russie

"Tôt ce matin, Tcheboksary a été la cible d'une attaque (...). Nous travaillons à déterminer le nombre de victimes et l'ampleur des dégâts causés aux infrastructures", a indiqué pour sa part Oleg Nykolaev, le gouverneur de Tchouvachie, région située à 600 km à l'est de Moscou.

Kiev a également frappé une raffinerie de pétrole dans la région de Samara, en Russie, ainsi qu'un pétrolier russe en mer Noire, a indiqué l'état-major ukrainien.

L'Ukraine produit certains missiles de type longue portée (Flamingo, Neptune) et reçoit de ses alliés européens des missiles de croisière Scalp français et Storm Shadow britanniques, mais en petites quantités. Les Américains n'ont jusqu'ici pas livré les missiles Tomahawk que Volodymyr Zelensky espérait.

Ces frappes de missiles sont les dernières en date d'un nombre croissant d'actions offensives menées sur le territoire russe par Kiev, plus de quatre ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.