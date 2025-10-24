USA-Les prix à la consommation progressent moins que prévu en septembre

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont moins augmenté que prévu sur un mois en septembre, montrent les statistiques officielles publiées vendredi.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 0,3% sur un mois en septembre, contre 0,4% en août et alors que les analystes s'attendaient à une progression identique à celle du mois précédent.

Sur un an les prix à la consommation ont augmenté de 3,0%, moins que prévu par les analystes, qui tablaient sur +3,1% et après +2,9% en août, a annoncé le département du Travail.

En excluant les éléments volatils que sont l'alimentaire et l'énergie, l'indice des prix à la consommation sous-jacent ("core CPI") a augmenté de 0,2% en septembre sur un mois, tandis que les analystes tablaient pour une hausse identique à celle d'août (+0,3%).

En rythme annuel, le core CPI est ressorti à +3,0%, contre un consensus de +3,1%.

La publication de ces données a été retardée, comme beaucoup d'autres indicateurs américains, en raison du "shutdown" de l'administration fédérale américaine, qui dure depuis le 1er octobre dernier.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)