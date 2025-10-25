Donald Trump s'envole pour l'Asie, où il rencontrera Xi Jinping

Le président amréicain Donald Trump embarque à bord de son avion Air Force One à la base aérienne Andrews, près de Washington, le 17 octobre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )

Donald Trump s'est envolé vendredi soir pour une importante tournée en Asie, qui sera marquée par une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping, aux enjeux majeurs pour l'économie mondiale.

Le président américain s'est aussi montré ouvert à une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un lors de cette tournée, la première dans la région depuis son retour au pouvoir en janvier.

"J'aimerais bien, il sait que nous y allons", a déclaré M. Trump aux journalistes à la Maison Blanche lorsqu'on lui a demandé si une telle entrevue était possible. La dernière remonte à 2019.

Cette tournée en Asie comprend des étapes en Malaisie, au Japon et en Corée du Sud.

Tous les pays hôtes devraient dérouler le tapis rouge à Donald Trump pour tenter de s'attirer ses faveurs et d'obtenir les meilleurs accords possibles en matière de droits de douane et de garanties de sécurité.

Un haut responsable américain a déclaré vendredi que M. Trump "tiendrait ses promesses envers le peuple américain dans l'une des régions les plus dynamiques du monde sur le plan économique, en signant une série d'accords économiques", notamment sur les terres rares.

A Kuala Lumpur, Donald Trump participera dimanche au sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), qu'il a snobé à plusieurs reprises lors de son premier mandat.

Il devrait conclure un accord commercial avec la Malaisie et, surtout, assister à la signature d'un accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge.

Après un conflit de plusieurs jours, les deux voisins ont conclu un cessez-le-feu le 29 juillet, à la suite d'une intervention de Donald Trump.

Une rencontre avec le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva est également prévue à l'occasion du sommet de l'Asean, a indiqué Donald Trump à bord de l'avion présidentiel.

Les deux dirigeants ont commencé à aplanir leurs différends après des mois de tensions liées en premier lieu au procès et à la condamnation de l'ancien président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro, un allié du locataire de la Maison Blanche.

- "Tous les sujets" -

Donald Trump se rendra ensuite lundi au Japon où il rencontrera le lendemain la nationaliste Sanae Takaichi, devenue cette semaine la première femme à prendre la tête du gouvernement japonais.

Cette dernière a dit vouloir des "discussions franches" avec le président américain.

Tokyo a signé cet été un accord commercial avec Washington, mais certains détails restent à discuter.

Mais le point d'orgue de la tournée aura lieu en Corée du Sud, où Donald Trump est attendu à partir de mercredi prochain pour un sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), en marge duquel il aura un entretien avec Xi Jinping à Gyeongju, programmé jeudi.

Le dirigeant républicain avait un moment laissé planer le doute au sujet de cette entrevue, alors que les deux premières économies de la planète s'affrontent durement sur le plan commercial.

La Chine et les Etats-Unis ont entamé samedi de nouvelles négociations commerciales à Kuala Lumpur, selon un média d'Etat chinois.

Donald Trump a dit espérer conclure un accord avec le président chinois sur "tous les sujets", même s'il entend surtout "discuter de la relation économique et commerciale", selon le haut responsable américain cité précédemment.

Cette rencontre est d'autant plus cruciale depuis que la Chine a annoncé une réduction de ses exportations de terres rares, Donald Trump ayant brandi en réponse la menace de 100% de droits de douane supplémentaires pour les produits chinois.

Elle ne devrait néanmoins pas constituer "un point d'inflexion" dans la relation entre les deux dirigeants, prédit à l'AFP Ryan Hass, chercheur au centre de réflexion américain Brookings.

Le président américain rencontrera aussi, à l'occasion de ce sommet, son homologue sud-coréen Lee Jae Myung, prononcera un discours devant des hommes d'affaires et participera à un dîner des dirigeants de l'Apec, selon la Maison Blanche.