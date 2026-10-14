USA-Les prix à la consommation progressent en septembre, tirés par le carburant

L'inflation aux États-Unis a accéléré en septembre, en raison notamment de la hausse des prix des carburants, montrent les données officielles publiées mercredi.

Les prix à la consommation ont augmenté de 3,7% sur un an, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur +3,6% après une hausse de 3,4% en août.

Sur un mois, les prix avancent de 0,6%, comme prévu, après +0,4% en août.

La mesure dite "core" est pour sa part ressortie à +2,6% sur un an en septembre, alors que les économistes tablaient sur +2,5% après +2,4% en août.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)