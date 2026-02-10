 Aller au contenu principal
USA : les prix à l'importation et à l'exportation de décembre
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 14:38

En décembre, l'indice des prix à l'importation a augmenté de 0,1%, conformément aux prévisions. Un mois plus tôt, il avait connu une croissance de 0,4%.

De son côté, l'indice des prix à l'exportation a augmenté de 0,3%, là où une hausse de 0,1% était attendue. En novembre, il avait progressé de 0,5%.

