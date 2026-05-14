USA-Les prix à l'importation bondissent plus que prévu en avril

Les prix à l'importation aux États-Unis ont grimpé plus que prévu en avril sur un mois, montrent les donées publiées jeudi par le département du Travail.

Ils ont augmenté de 1,9% le mois dernier, après une progression de 0,9% en mars (révisé de 0,8%).

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 1,0%.

(Rédigé par Diana Mandiá)