USA-Les prix à l'importation bondissent plus que prévu en avril

Les prix à l'importation aux États-Unis ont grimpé plus que prévu en avril sur un mois, montrent les donées publiées jeudi par le département du Travail.
Ils ont augmenté de 1,9% le mois dernier, après une progression de 0,9% en mars (révisé de 0,8%).
Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 1,0%.
(Rédigé par Diana Mandiá)
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