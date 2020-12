Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les petites entreprises en danger face à la pandémie, disent Mnuchin et Powell Reuters • 01/12/2020 à 17:43









WASHINGTON, 1er décembre (Reuters) - Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, et le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ont estimé mardi que les petites entreprises américaines étaient en danger face à la recrudescence de l'épidémie liée au coronavirus. Steven Mnuchin a suggéré de mettre de côté 300 milliards de dollars (249 milliards d'euros) pour des subventions destinées aux entreprises en difficulté. "Ces entreprises ne peuvent pas attendre deux ou trois mois", a déclaré Steven Mnuchin lors d'une audition devant la commission bancaire du Sénat, exhortant les législateurs à réaffecter les fonds non utilisés de plusieurs programmes d'urgence de la Fed. Le secrétaire au Trésor a réclamé le mois dernier la restitution de 455 milliards de dollars alloués au Trésor dans le cadre de sa décision de mettre un terme à la fin de l'année à différents programmes de crédit. "Il y a beaucoup de petites entreprises qui sont en danger", a déclaré Jerome Powell, également entendu par cette même commission du Sénat américain. Le président de la Fed a redit que le chemin était encore long avant la reprise de l'économie américaine et qu'une politique de soutien monétaire et budgétaire restait nécessaire. La banque centrale "reste déterminée à utiliser tous les outils pour nous aider à traverser cette période", a-t-il ajouté. (Howard Schneider, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

