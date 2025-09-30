 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA : les ouvertures de postes (JOLTS) plus élevées que prévu en août
information fournie par AOF 30/09/2025 à 16:18

(AOF) - Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 7,227 millions d'ouvertures de postes en août. Il dépasse le consensus de 7,190 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes s'élevaient à 7,208 millions.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

