USA: les offres d'emploi augmentent en août (Jolts)

(CercleFinance.com) - Les ouvertures de postes aux Etats-Unis ont augmenté au mois d'aout, à en croire la dernière enquête 'Jolts' publiée mardi par le Département du Travail.



Le nombre des ouvertures de postes a atteint huit millions le dernier jour du mois d'août, contre 7,7 millions un mois plut tôt, la vigueur de l'emploi dans le secteur de la construction (+138.000) et l'administration (+78.000) ayant plus que compensé la faiblesse des services (-93.000).



D'une année sur l'autre, la statistique s'inscrit toutefois en baisse de 1,3 million de postes, ce qui tend à témoigner d'une détente du marché du travail.



Ces données, qui mesurent l'évolution de la demande de la main-d'oeuvre aux Etats-Unis, sont suivies de près car elles précèdent de trois jours la parution du rapport officiel sur l'emploi, qui sera publié vendredi par le Département du Travail.





