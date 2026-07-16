USA : les nouvelles inscriptions au chômage moins importantes que prévu

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 208 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 6 juillet, un chiffre en baisse de 8 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été révisé à la hausse, de 215 000 à 216 000), un chiffre inférieur au consensus qui tablait sur 217 000 nouvelles inscriptions.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 214 250, en baisse de 4 750 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 805 000 lors de la semaine au 29 juin (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en baisse de 16 000, toujours par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.