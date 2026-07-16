 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : les nouvelles inscriptions au chômage moins importantes que prévu
information fournie par Zonebourse 16/07/2026 à 14:34

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 208 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 6 juillet, un chiffre en baisse de 8 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été révisé à la hausse, de 215 000 à 216 000), un chiffre inférieur au consensus qui tablait sur 217 000 nouvelles inscriptions.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 214 250, en baisse de 4 750 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 805 000 lors de la semaine au 29 juin (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en baisse de 16 000, toujours par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
24,74 -7,27%
CAC 40
8 313,01 -0,83%
Pétrole Brent
85,72 +0,78%
SOITEC
89,06 -8,79%
VALERIO THER. (EX...
0,575 +25,96%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank