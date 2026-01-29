 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA: les nouvelles inscriptions au chômage légèrement plus nombreuses qu'attendu
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 14:37

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 209 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 19 janvier, un chiffre en baisse de 1 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (révisé à la hausse de 200 000 à 210 000). Le nombre de nouveaux inscrits est légèrement supérieur aux attentes du consensus qui tablait sur 205 000.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 206 250, en hausse de 2 250 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 827000 lors de la semaine au 12 janvier (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en baisse de 38 000, toujours par rapport à la semaine précédente.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank