USA: les nouvelles inscriptions au chômage légèrement plus nombreuses qu'attendu
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 14:37
La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 206 250, en hausse de 2 250 par rapport à la semaine précédente.
Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 827000 lors de la semaine au 12 janvier (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en baisse de 38 000, toujours par rapport à la semaine précédente.
A lire aussi
-
La croissance de l'économie de l'Inde devrait se poursuivre à un rythme soutenu lors de l'année fiscale 2026-2027, malgré les incertitudes géopolitiques mondiales et la guerre des droits de douane engagée par les Etats-Unis, a indiqué jeudi son ministère des Finances. ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert jeudi en ordre dispersé, les investisseurs analysant les résultats des géants de la "tech", qui ont fait état d'une nouvelle hausse des dépenses liées à l'IA, et les perspectives en matière de politique monétaire américaine. Dans ... Lire la suite
-
TotalEnergies a annoncé jeudi la reprise complète de l’ensemble des activités du projet à 20 milliards de dollars (16,72 milliards d'euros) d'usine de gaz naturel liquéfié (GNL) au Mozambique, interrompu il y a bientôt cinq ans après une attaque meurtrière menée ... Lire la suite
-
En larmes, Pino Terzo Di Dio regarde les pompiers sauver ses cinq perroquets, parmi les derniers animaux évacués de Niscemi, ville sicilienne menacée par l'effondrement d’un pan de colline. "Ils ont peur", confie-t-il à l'AFP, la voix tremblante, tandis que les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer