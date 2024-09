Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: les économistes sceptiques après l'emploi en août information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 16:36









(CercleFinance.com) - Les économistes accueillaient vendredi avec un certain scepticisme les chiffres contrastés de l'emploi américain publiés dans la journée, qui ne permettent pas selon eux de trancher le débat entre la perspective d'une baisse de taux de 25 ou 50 points de base de la part de la Fed dans un peu moins de deux semaines.



Selon le Département du Travail, l'économie américaine n'a créé que 142.000 emplois non agricoles au mois d'août, un nombre largement inférieur aux attentes du marché, qui étaient en général de l'ordre de 165.000.



Le taux de chômage s'est toutefois tassé de 0,1 point à 4,2% le mois dernier, là où les économistes l'anticipaient stable à 4,3%.



A Wall Street, les marchés d'actions américains évoluaient en ordre dispersé vendredi matin en dépit de la publication de ce rapport mensuel sur l'emploi américain jugé plutôt décevant.



'Comme une grande partie de ces mauvaises nouvelles a déjà été intégrée dans les marchés au cours de la semaine, la baisse attendue du marché jusqu'à la clôture pourrait être contenue', explique Florian Ielpo, le responsable de recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers.



Ces chiffres viennent cependant conforter les anticipations d'un ralentissement marqué de l'économie au troisième trimestre, déjà alimentées par les statistiques en demi-teinte dévoilées ces dernières semaines.



'Le marché du travail reste clairement un sujet de préoccupation', écrivent les économistes de Commerzbank.



Si le marché de l'emploi a perdu de son dynamisme, son état de santé ne semble toutefois pas suffisamment inquiétant pour envisager sérieusement un atterrissage brutal de la croissance américaine, voire une éventuelle retombée en récession.



Autre motif de nature à rassurer les intervenants, ces données pourraient par ailleurs inciter la Réserve fédérale à accélérer ses baisses de taux, même si leur ampleur demeure toujours une inconnue.



'Ce rapport sur l'emploi, globalement mauvais, rend un peu plus crédible une baisse de taux de 50 points de base de la Fed en septembre', estime néanmoins Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



'Lors de la conférence de Jackson Hole, Jerome Powell avait affirmé que la Fed 'ferait tout ce qu'elle peut pour soutenir le marché du travail'', rappelle l'analyste.



'Avec ce rapport sur l'emploi qui confirme une dégradation supplémentaire, une baisse de taux de 50 points de la part de la Fed est clairement sur la table', conclut-il.



D'autres spécialistes jugent de leur côté que le rapport sur l'emploi ne permet pas de dire si la Fed optera pour un assouplissement de 25 ou de 50 points de base le mercredi 18 septembre.



'Comme pour de nombreuses données récentes relatives au marché de l'emploi, la confusion persiste', tempère Florian Ielpo, l'économiste de Lombard Odier.



'Ces données n'incitent pas nécessairement la Fed à baisser ses taux de 50 points de base en septembre', poursuit-il.



'Le sentiment d'urgence n'est pas encore présent et il est déjà possible de faire beaucoup avec une déclaration 'dovish' (accommodante, NDLR) en septembre', estime l'analyste.



A en croire le baromètre FedWatch du CME Group, les traders penchent toujours majoritairement pour une baisse de taux de 25 points de base, avec une probabilité estimée à 61%, la vraisemblance d'une réduction de 50 points étant, elle, évaluée à 39%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.