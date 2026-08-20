USA : les données sur l'emploi un peu meilleures que prévu

Les nouvelles demandes d'allocation chômage inférieures aux attentes

La semaine dernière, les nouvelles demandes hebdomadaires aux allocations chômages se sont élevées à 206 000 unités, contre une prévision à 210 000 et un précédent à 212 000, donnée révisée à la hausse de 209 000.

La moyenne mobile sur 4 semaines s'est établie à 204 000, en hausse de 4 250 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente. La moyenne de la semaine précédente a été révisée à la hausse de 750, passant de 199 000 à 199 750.