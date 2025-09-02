USA : les dépenses de construction en ligne avec les attentes

(AOF) - Les dépenses de construction ont reculé de 0,1% en juillet aux Etats-Unis après un repli de 0,4% en juillet. Elles sont conformes aux attentes.
