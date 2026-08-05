 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : les créations de postes du secteur privé sous les attentes
information fournie par Zonebourse 05/08/2026 à 14:19
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le secteur privé américain a créé 44 000 emplois en juillet après 95 000 en juin, selon l'enquête ADP. Les créations de postes sont inférieures au consensus s'élevant à 68 000.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 668,7 +0,02%
2CRSI
27,56 +7,91%
HAFFNER ENERGY
0,4185 -5,53%
Pétrole Brent
79,49 +1,03%
BIOPHYTIS
0,046 +12,75%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank