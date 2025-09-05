USA-Les créations d'emplois moins élevées que prévu en août, dollar et taux chutent

(Actualisé avec réactions des marchés)

L'économie américaine a créé beaucoup moins d'emplois que prévu en août, montrent les données officielles publiées vendredi qui alimentent les anticipations d'une prochaine réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed), mettant sous pression le dollar et les rendements obligataires américains.

Le rapport mensuel du département du Travail recense 22.000 emplois non agricoles créés sur le mois, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 75.000 créations nettes après 79.000 en juillet (chiffre révisé de 73.000).

Le taux de chômage a augmenté en août à 4,3%, comme anticipé par les analystes, après 4,2% en juillet .

La croissance du salaire moyen dans le secteur privé est restée stable à 0,3% en août comme attendu par les analystes et le mois précédent.

Sur un an, sa progression est de 3,7%, après +3,9% en juillet et une prévision à +3,7%.

Sur les marchés financiers, le dollar, déjà à la baisse vendredi en début de journée, accentuait ses pertes. Le billet vert perdait 0,49% face à un panier de devises de référence

.DXY vers 12h40 GMT tandis que l'euro EUR= gagnait au contraire 0,70% à 1,1728 dollar et la livre sterling GBP= 0,57% à 1,3508 dollar.

Le rendement du Treasury à dix ans US10YT=RR perdait en conséquence 8,1 pb à 4,0953%, tandis que le rendement du titre à deux ans US2YT=RR abandonnait 9,1 pb à 3,4989%.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Blandine Hénault)