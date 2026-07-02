USA-Les créations d'emplois en dessous des prévisions en juin

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L'économie américaine a créé beaucoup moins d'emplois que prévu en juin, tandis que les chiffres du mois précédent ont été revus à la baisse, selon les données officielles publiées jeudi, mais le taux de chômage est tombé à 4,2%, suggérant une stabilisation du marché de l'emploi.

Le département du Travailaméricain recense 57.000 emplois non-agricoles créés sur le mois, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 110.000 créations nettes.

Le chiffre d'avril a été revu à la baisse, faisant apparaître désormais 129.000 postes créés contre 172.000 en première estimation.

Les prévisions allaient de 25.000 à 200.000 postes. Ce ralentissement fait suite à trois mois consécutifs de forte hausse des effectifs et ne semble pas indiquer de changement significatif des conditions du marché du travail. Il pourrait également aligner les chiffres de l’emploi sur d’autres enquêtes relatives au marché du travail, notamment les intentions d’embauche des petites entreprises, qui ont donné une image moins optimiste du marché de l’emploi.

Le taux de chômage a quant à lui baissé à 4,2% le mois dernier après 4,3% en mai. Le niveau historiquement bas des licenciements explique en grande partie la vigueur des chiffres de l’emploi, qui ne s’était pas reflétée dans d’autres enquêtes sur le marché du travail, notamment celles portant sur les projets d’embauche des petites entreprises.

Une enquête du Conference Board publiée mardi a révélé que la proportion de consommateurs estimant que les emplois sont "difficiles à obtenir" avoisinait en juin son plus haut niveau depuis cinq ans et demi.

Malgré les incertitudes liées d’abord aux droits de douane de l’année dernière, puis plus récemment au conflit au Moyen-Orient, les entreprises se sont montrées réticentes à se séparer de leurs salariés, après avoir eu du mal à trouver de la main-d’œuvre au lendemain de la pandémie de COVID.

Mais avec l’accord de cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l’Iran, qui a ramené les prix du pétrole à leurs niveaux d’avant la guerre, certains économistes estiment que les risques de ralentissement pesant sur le marché du travail se sont atténués et s’attendent à ce que la tendance récente à un raffermissement de la croissance de l’emploi se maintienne cette année.

(Rédigé par Matthieu Huchet, avec Lucia Mutikani, édité par Augustin Turpin)