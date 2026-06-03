USA : les commandes à l'industrie augmentent plus que prévu en avril

Les commandes à l'industrie ont progressé de 4,8% en avril, là où le consensus ciblait une hausse de 4,6%, après avoir avancé de 1,8% (révisé de 1,5%) en mars.
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