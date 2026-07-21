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Grande-Bretagne: Les salaires ont augmenté de 3,4% au cours des trois mois à fin mai
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 11:27

PHOTO D'ARCHIVE : Le bord d'une pièce britannique d'une livre sur une illustration photographique prise à Manchester

PHOTO D'ARCHIVE : Le bord d'une pièce britannique d'une livre sur une illustration photographique prise à Manchester

‌Les salaires ​hors primes ont progressé de 3,4% ​au Royaume-Uni au ​cours des ⁠trois mois à ‌fin mai, comme prévu, une ​hausse ‌identique à celle ⁠du trimestre clos en avril, ⁠selon ‌les données offcielles ⁠publiées mardi.

Le ‌taux de ⁠chômage est pour ⁠sa ‌part resté stable à ​4,9%, ‌alors que les économistes interrogés ​par Reuters ⁠tablaient sur une hausse à 5%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin ​Turpin)

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