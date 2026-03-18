USA-Les analystes craignent que les prix à la pompe resteront élevés

par Jarrett Renshaw

Si le président américain Donald Trump et les républicains estiment que le choc des prix du pétrole provoqué par le conflit en Iran ne sera qu'éphémère et ne leur nuira pas politiquement en novembre pour les élections de mi-mandat, les traders et analystes du secteur redoutent que les prix à la pompe aux États-Unis restent durablement élevés, même après toute résolution de la situation au Moyen-Orient.

Le conflit opposant les Etats-Unis et Israël à l'Iran depuis le 28 février perturbe l'approvisionnement mondial en pétrole, faisant bondir les prix, avec un brut américain qui a dépassé les 100 dollars (86 euros) le baril pour la première fois depuis 2022. Le diesel américain a également grimpé au-dessus de 5 dollars le gallon (3,8 litres), son plus haut niveau depuis fin 2022.

Cet approvisionnement, dont environ un cinquième transit par le détroit d'Ormuz, est mis à mal depuis que l'Iran a décidé de fermer de fait cet axe essentiel en réponse aux frappes américaines et israéliennes.

Donald Trump a répété à plusieurs reprises que la hausse des coûts énergétiques était un petit prix à payer pour neutraliser l'Iran. Mardi, il a de nouveau prédit que les prix de l'énergie "chuteraient comme une pierre" une fois le conflit terminé.

Mais les contrats à terme sur le pétrole, les prévisions gouvernementales et la demande estivale saisonnière indiquent que les prix élevés du brut et de l'essence persisteront même si les tensions s'apaisent, ont averti les analystes. Selon ces derniers, les coûts énergétiques ont tendance à baisser plus lentement qu'ils n'augmentent.

"Il faudra du temps pour que ces prix redescendent", a déclaré Matt Smith, analyste au sein du groupe de conseil en énergie Kpler.

Si les coûts du carburant restent élevés tout au long de l'été, les électeurs pourraient reprocher au Parti républicain de Donald Trump de détériorer le budget des ménages.

Les sondages montrent en effet que les électeurs s'inquiètent du coût de la vie, ce qui pourrait les amener à sanctionner le parti, qui contrôle à ce stade les deux chambres du Congrès.

Bien que Donald Trump s'efforce de façonner le discours politique depuis ses réseaux sociaux, il ne peut manipuler les prix à la pompe, a déclaré Chris Borick, sondeur et professeur de sciences politiques au Muhlenberg College en Pennsylvanie.

"C'est le rappel le plus flagrant des préoccupations liées au pouvoir d'achat, et il est presque impossible de convaincre les électeurs d'un argument contextuel qui l'emporterait sur leur réaction émotionnelle", a-t-il relevé.

Une porte-parole de la Maison blanche, Taylor Rogers, a déclaré que le président américain avait "eu raison sur tout ", et que les prix du pétrole ne faisaient pas exception.

"Une fois que les objectifs militaires de l'opération Epic Fury (Fureur Epique) seront atteints et que le régime terroriste iranien sera neutralisé, les prix du pétrole et du gaz chuteront rapidement — peut-être même à un niveau inférieur à celui d’avant le début des frappes", a-t-elle dit.

VERS UN NIVEAU ÉLEVÉ PENDANT DES ANNÉES

L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a fortement revu à la hausse ce mois-ci ses prévisions concernant les prix du brut et des carburants.

Il est désormais attendu que le Brent s'établira en moyenne à environ 79 dollars le baril en 2026, soit une hausse de 37% par rapport à sa précédente prévision de 58 dollars, tandis que le prix de l'essence au détail aux États-Unis devrait s'établir en moyenne à 3,34 dollars le gallon, soit une hausse de près de 15% par rapport à l'estimation précédente.

Pour 2027, les prévisions révisées du gouvernement tablent sur des prix mondiaux du brut supérieurs d'environ 22% et des prix de l'essence aux États-Unis supérieurs d'environ 8,4% aux projections précédentes. Cela souligne les anticipations selon lesquelles la raréfaction de l'offre et les risques géopolitiques pourraient maintenir les coûts énergétiques à un niveau élevé pendant des années.

Les marchés à terme du pétrole reflètent cette tendance, les contrats à échéance bien avancée dans l'année prochaine s'échangeant à des niveaux supérieurs à ceux observés en début d'année.

Les contrats à terme sur le brut américain se sont établis en moyenne à 68,10 dollars le baril depuis le début de l'année, mais devraient s'établir en moyenne à 85,25 dollars pour le reste de l'année 2026 et à 71,35 dollars en 2027, selon LSEG. À titre de comparaison, la moyenne s'établirait à environ 64,70 dollars le baril en 2025.

Florence Schmit, stratège en énergie chez Rabobank, a déclaré que toute normalisation serait progressive.

"Même si un accord de paix était signé demain, il faudrait des mois avant de voir une reprise complète du trafic et des flux énergétiques", a-t-elle déclaré, ajoutant que les prix pourraient baisser pour s'établir entre 75 et 80 dollars d'ici la fin de l'année.

Les automobilistes américains en ressentent les effets. La moyenne nationale du prix de l'essence ordinaire a grimpé mardi à 3,79 dollars le gallon, contre 3,54 dollars il y a une semaine et 2,92 dollars il y a un mois, selon les données du secteur. Les prix ont également fortement augmenté par rapport aux 3,08 dollars enregistrés il y a un an.

Depuis le début du conflit le 28 février, Donald Trump a examiné toute une série d'options pour atténuer la pression sur les prix.

L'administration a déjà pris plusieurs mesures pour atténuer le choc d'approvisionnement et stabiliser les marchés mondiaux, notamment en assouplissant certaines sanctions sur les exportations énergétiques russes afin d'apporter du pétrole brut supplémentaire sur le marché.

Washington s'est également joint à ses alliés pour une libération historique et coordonnée des réserves stratégiques de pétrole.

La mise sur le marché par les États-Unis d'environ 200 millions de barils provenant de leur réserve stratégique de pétrole devrait s'étaler sur plusieurs mois, ce qui limitera son impact immédiat sur les prix.

(Rédigé par Jarrett Renshaw ; avec Georgina McCartney ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)