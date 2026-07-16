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USA : légère hausse des ventes de détail en juin
information fournie par Zonebourse 16/07/2026 à 14:40

Les ventes de détail aux Etats-Unis ont augmenté de 0,2% en juin 2026 par rapport au mois précédent, conformément à l'estimation moyenne des analystes, après une progression de 1% en mai (révisée à partir d'une estimation initiale de 0,9%).

Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise que les ventes hors secteur automobile ont toutefois diminué de 0,2% le mois dernier, alors que le consensus de marché tablait sur un repli de 0,1%, après une hausse de 1% en mai.

Sur l'ensemble du 2e trimestre 2026, les ventes de détail américaines ont progressé de 2,9% au total et de 3,2% hors secteur automobile par rapport aux trois premiers mois de l'année.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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