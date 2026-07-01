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USA : légère hausse des dépenses de construction en mai
information fournie par Zonebourse 01/07/2026 à 16:12

Les dépenses de construction ont augmenté à un rythme plus faible que prévu en mai aux Etats-Unis, l'augmentation des sommes consacrées à des projets publics n'ayant pas réussi à totalement compenser les investissements atones débloqués dans le privé.

Les dépenses de construction ont augmenté de 0,1% pour atteindre un montant annualisé de 2 210,2 milliards de dollars, a annoncé mercredi le Département du Commerce. Les économistes anticipaient une augmentation de 0,2% en mai.

Les dépenses dans le cadre de projets publics se sont accrus de 0,5%, grâce à la construction de nouvelle écoles ( 0,6%) et autoroutes ( 0,6%). A contrario, celles dans l'immobilier privé sont restées virtuellement inchangées en mai.

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