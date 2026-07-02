USA-Légère baisse des inscriptions au chômage à 215.000

Les inscriptions au chômage ont légèrement baissé aux Etats-Unis, contre toute attente, lors de la semaine au 2 juillet à 215.000, après 216.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 220.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 20 juin ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 215.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 222.000 contre 224.500 (révisé de 224.250) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,814 million lors de la semaine au 20 juin (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,821 million (non révisé) la semaine précédente.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)