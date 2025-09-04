USA-Légère accélération du secteur des services en août - ISM

L'activité dans le secteur des services aux Etats-Unis s'est légèrement accélérée en août, au-dessus des attentes, avec une importante hausse des nouvelles commandes et un léger ralentissement des prix acquittés.

L'indice mensuel des services de l'Institute for Supply Management (ISM) s'est établi à 52,0 le mois dernier, contre 50,1 en juillet, montrent les résultats de l'enquête publiée jeudi.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient un chiffre de 51,0 dans le secteur des services qui représente plus des deux tiers de l'économie américaine. La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

Les nouvelles commandes dans les services ont grimpé à 56,0 après 50,3 en juillet, tandis que les prix acquittés sont ressortis à 69,2 contre 69,9 en juillet.

L'emploi dans le secteur est resté relativement stable, à 46,5, après 46,4 en juillet.

Après la publication de cette statistique, les indices S&P 500 et le Nasdaq ont effacé pratiquement tous leurs gains initiaux, tandis que le Dow Jones creuse ses pertes.

Sur le marché des changes, le dollar s'affermit un peu, prenant 0,19% face à un panier de devises, tandis que dans l'obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR fléchit de 1,9 point de base, à 4,19%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)