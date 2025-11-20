USA: léger repli hebdomadaire des nouvelles inscriptions au chômage
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 14:43
Il s'agit de la première parution de cette statistique depuis le 1er octobre, en raison de l'interruption des crédits budgétaires du 1er octobre 2025 au 12 novembre 2025. Le Département précise à ce sujet qu'il n'y aura pas de publication des communiqués de presse relatifs aux demandes d'assurance chômage qui auraient dû paraître du 2 octobre 2025 au 13 novembre 2025.
La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 224 250, en repli de 3000 par rapport à la semaine précédente.
Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1 974 000 la semaine du 3 novembre (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), en hausse de 28 000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.
