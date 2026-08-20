USA : léger rebond des indicateurs avancés en juillet

Après un repli de 0,1% en juin, l'indice composite des indicateurs avancés (LEI) du Conference Board pour les États-Unis a rebondi de 0,2% en juillet 2026, à 99,5, alors que les économistes n'attendaient en moyenne qu'une hausse de l'ordre de 0,1%.

En conséquence, le taux de croissance sur six mois de l'indice avancé (LEI) est repassé en territoire positif, affichant une hausse de 0,2% entre janvier et juillet 2026, et marquant un net revirement par rapport à la contraction de 1,3% enregistrée au cours des six mois précédents.

"La plupart des composantes ont évolué positivement en juillet, à l'exception des anticipations des consommateurs, qui ont continué de peser sensiblement sur l'indice global", précise Justyna Zabinska-La Monica, responsable principale des indicateurs du cycle économique au Conference Board.

"L'économie devrait poursuivre son expansion, mais cette croissance devrait être portée par les investissements des entreprises dans l'IA, tandis que la hausse du coût de la vie pourrait freiner les dépenses de consommation, en particulier chez les ménages à revenus faibles ou intermédiaires", poursuit-elle.