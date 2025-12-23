 Aller au contenu principal
USA : léger rebond de la production industrielle en novembre
information fournie par AOF 23/12/2025 à 15:19

(AOF) - Aux Etats-Unis, la production industrielle de novembre a augmenté de 0,2%, après un repli de 0,1% en octobre.

