USA: LE TITRE BIOGEN CHUTE DE 30% APRÈS LE REJET DE SON TRAITEMENT CONTRE ALZHEIMER PAR UN PANEL D'EXPERTS (Reuters) - Les actions de Biogen chutaient d'environ 30% lundi, impactées par le rejet de son traitement expérimental contre la maladie d'Alzheimer par un panel d'experts, réduisant ses chances d'obtenir une approbation réglementaire de la Food and Drug Administration américaine(FDA). Selon de nombreux analystes de Wall Street, il est difficile pour l'autorité du médicament d'aller à l'encontre de ce vote quasi unanime du panel. "L'approbation de l'aducanumab, après un vote et des commentaires aussi négatifs, est presque impossible et détruirait la réputation de l'agence durant une période déjà très délicate, avant d'éventuelles actions sur les vaccins contre le COVID-19," a déclaré Brian Skorney, analyste chez Baird. La décision finale de la FDA, qui suit généralement les recommandations des experts, devrait être prise d'ici mars prochain. S'il était toutefois approuvé, l'aducanumab deviendrait le premier nouveau traitement contre la maladie d'Alzheimer depuis des décennies, ainsi que le premier semblant pouvoir ralentir sa progression. Il pourrait engendrer des milliards de dollars de revenus pour Biogen. (Manas Mishra et Manojna Maddipatla, version française Olivier Cherfan, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BIOGEN NASDAQ -29.87%