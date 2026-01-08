 Aller au contenu principal
USA-Le Sénat approuve une mesure limitant les pouvoirs de guerre de Trump au Venezuela
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 18:27

par Patricia Zengerle

Le Sénat américain a approuvé jeudi une résolution qui empêcherait le président Donald Trump de mener de nouvelles opérations militaires au Venezuela sans en informer le Congrès.

Certains sénateurs républicains se sont associés à tous les démocrates de la chambre haute du Congrès pour faire avancer le texte, qui a été approuvé avec 52 voix contre 47.

Il appartient désormais à la Chambre des représentants de se prononcer sur la mesure.

Ce vote intervient quelques jours après que les Etats-Unis ont attaqué le Venezuela et capturé son président Nicolas Maduro dans le cadre d'une opération des forces spéciales américaines à Caracas.

Les sénateurs républicains avaient bloqué l'an dernier deux mesures similaires alors que l'administration américaine accentuait la pression sur le Venezuela, en multipliant notamment les frappes meurtrières au large du pays contre des navires accusés de transporter de la drogue.

(version française Camille Raynaud)

