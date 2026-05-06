USA-Le secteur privé crée plus d'emplois que prévu en avril - ADP

Le secteur privé aux Etats-Unis a créé plus d'emplois que prévu en avril, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP.

Cette enquête a recensé 109. 000 créations de postes le mois dernier, après 61.000 le mois précédent (révisé de 62.000).

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à ce que l'emploi privé augmente de 99.000 postes en avril.

La publication des résultats de l'enquête ADP précède la parution du rapport officiel sur l'emploi du département du Travail, prévu vendredi.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)