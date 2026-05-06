information fournie par Boursorama avec AFP • 06/05/2026 à 15:31

USA: les embauches accélèrent dans le privé en avril

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )

Les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis ont augmenté en avril à un rythme qui n'avait plus été observé depuis janvier 2025, selon l'enquête régulière ADP/Stanford Lab publiée mercredi.

D'après ce baromètre, les entreprises privées ont dans l'ensemble créé 109.000 emplois le mois dernier, contre 61.000 en mars (chiffre légèrement révisé à la baisse).

Les analystes s'attendaient à une augmentation plus modeste, selon les consensus publiés par MarketWatch et Trading Economics.

"La bonne tenue persistante du secteur de la santé, conjuguée à une reprise dans les secteurs du commerce, des transports et de la fourniture de services publics (électricité, gaz, eau... NLDR), a alimenté l'accélération des embauches le mois dernier", relève ADP.

"C'est le rythme de croissance de l'emploi le plus élevé depuis janvier 2025", ajoute l'organisation dans un communiqué.

Les gains salariaux ont quant à eux ralenti (+4,4% sur un an, contre 4,5% le mois d'avant).

Les données ADP permettent de prendre le pouls du marché du travail américain mais sont prises avec des pincettes par nombre d'analystes, du fait de leur spectre réduit.

Elles précèdent de deux jours le rapport officiel sur l'emploi américain.

S'il est confirmé, le rebond des créations d'emplois dans le privé "suggère (...) que le marché du travail a pu connaître une certaine reprise malgré le déclenchement de la guerre en Iran", note Matthew Martin, d'Oxford Economics.

"La question est de savoir si la guerre va inverser la tendance", poursuit-il.

Les économistes s'attendent à ce que le conflit déprime un peu l'activité économique, la flambée des coûts de l'énergie et de ses dérivés (engrais, plastique notamment) pesant sur les entreprises comme les consommateurs.

Dans les stations-service américaines, l'essence ordinaire vient de dépasser 4,50 dollars en moyenne pour un gallon (3,78 litres), selon les données de l'association automobile américaine (AAA) qui font référence.

Elle coûtait environ 3 dollars juste avant la guerre.