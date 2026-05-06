Les géants de la tech misent 725 milliards de dollars sur l’IA, croissance réelle ou surchauffe?

information fournie par Le Particulier • 06/05/2026 à 15:22

Les géants de la tech s’apprêtent à consacrer près de 725 milliards de dollars à l’IA en 2026, ravivant la question: moteur durable de croissance ou nouvelle bulle? ( crédit photo : Getty Images/iStockphoto )

Sommaire:

Le Cloud et l'IA comme moteurs de croissance

Pénurie d’infrastructures ou emballement des valorisations?

Entre discipline monétaire et impératif de rendement

Le Cloud et l'IA comme moteurs de croissance

Les dernières publications trimestrielles des géants américains de la technologie la semaine dernière ont levé une partie des doutes. Attendus au tournant après des mois d’investissements massifs, quatre des «Sept Magnifiques» (Amazon, Meta, Microsoft et Alphabet) ont finalement délivré des performances supérieures aux anticipations des analystes.

Les principaux moteurs de cette croissance sont le Cloud et l’intelligence artificielle. De quoi rassurer les investisseurs. Ils y voient la validation d’un catalyseur de croissance structurel, là où les retours concrets étaient jusqu’ici difficiles à quantifier avec précision. La réponse à ces bons résultats ne s’est, par ailleurs, pas fait attendre. En cumulant les chiffres de leurs différentes annonces, Google, Amazon, Microsoft et Meta devraient dépenser collectivement 725 milliards de dollars dans l’intelligence artificielle.

Pour la petite histoire, ce montant colossal surpasse désormais l’intégralité des investissements mondiaux consacrés à l’exploration de nouveaux gisements d’hydrocarbures. Cette bascule structurelle semble d’ailleurs occulter, aux yeux des marchés, les risques liés à la volatilité énergétique et aux tensions géopolitiques avec l’Iran.

Cette euphorie interpelle pourtant une partie des observateurs, lesquels y voient le spectre de la bulle technologique des années 2000.

Pénurie d’infrastructures ou emballement des valorisations?

Si les valorisations actuelles du S&P 500 rappellent à certains l’exubérance des années 1999-2000, les poids lourds de la finance américaine se veulent rassurants et rejettent pour l’instant l’hypothèse d’une bulle. La thèse centrale n’est plus celle de la spéculation, mais celle d’une pénurie d’infrastructure face à une demande exponentielle.

Larry Fink, président-directeur général de BlackRock, estime ainsi que la demande est bien là et ne croit pas du tout que le marché se situe dans une bulle. « C’est tout le contraire. Nous connaissons des pénuries d’approvisionnement ; la demande croît beaucoup plus vite que prévu, et il ne s'agit que d'un phénomène américain. Nous n'avons pas encore commencé à explorer les opportunités offertes par l'IA à l'échelle mondiale », a déclaré Fink le 6 mai lors de la conférence annuelle du Milken Institute à Beverly Hills.

Il écarte ainsi la crainte d’un «sur-investissement» de la part d’entreprises qui considèrent que le risque de prendre du retard technologique est bien plus coûteux que celui de construire trop tôt. Même son de cloche pour Jamie Dimon, le directeur général de JPMorgan Chase. «Il y aura donc des perdants, des gagnants, et des gens qui diront "je vous l'avais bien dit", etc. Mais la technologie elle-même est tellement puissante qu'elle mérite un investissement de 1 000 milliards de dollars », a estimé mardi l’homme fort de la banque new-yorkaise.

Entre discipline monétaire et impératif de rendement

Le parallèle avec la bulle Internet du début des années 2000 est aussi structurellement différent. À l’époque, deux facteurs avaient largement contribué à l’emballement puis à la correction des marchés: d’une part, une vague d’introductions en Bourse à forte composante spéculative, facilitée par un environnement monétaire très accommodant ; d’autre part, une déconnexion croissante entre les valorisations et la réalité économique des entreprises.

Le contexte actuel diffère. La politique monétaire reste relativement restrictive, avec un taux des fonds fédéraux évoluant dans une fourchette de 3,5 % à 3,75 %. Ceci limite mécaniquement les comportements de prise de risque excessive. Par ailleurs, les grandes entreprises technologiques affichent des fondamentaux solides: rentabilité élevée, génération de trésorerie robuste et carnets de commandes bien orientés, notamment dans le cloud et les services liés à l’intelligence artificielle.

La demande progresserait même à un rythme supérieur aux capacités actuelles des infrastructures. Comme l’a reconnu Amy Hood, la directrice financière de Microsoft, « La demande des clients, large et croissante, continue de dépasser l'offre ».

Le terreau d’une bulle systémique ne semble donc pas réuni à court terme. Cependant, la pression sur les géants de la tech américaine reste maximale. Le marché, bien qu’optimiste, n’accorde pas de chèque en blanc. Pour maintenir leur valorisation, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta - et toutes les autres entreprises tournées vers l’IA - doivent prouver, trimestre après trimestre, leur capacité à convertir chaque milliard engagé en revenus récurrents et en marges opérationnelles soutenables. À ce niveau d’investissement, l’exigence de résultats concrets demeure l’unique rempart contre un retournement de confiance des investisseurs.